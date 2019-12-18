На 15 перекрестках Баку нанесена "желтая сетка"

БАКУ/Trend/ - В 2019 году Бакинское транспортное агентство (БТА) установило пандусы на 133 улицах и проспектах столицы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

В сообщении также говорится, что в этом году на 81 улице были установлены ограждения и в 126 местах установлены тумбы.

В течение года со стороны Агентства была обновлена 261 пешеходная «зебра», установлены дорожные знаки в 1275 местах и на 15 перекрестках нанесена "желтая сетка".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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