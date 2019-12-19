Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)

19 декабря 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За одиннадцать месяцев текущего года в Баку были отремонтированы 267 километров внутрипоселковых улиц и дорог, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

За 11 месяцев 2019 года в Сабунчинском районе - 91,6 километра площадью 567 тысяч квадратных метров, в Хатаинском районе – 17,7 километра площадью 201 тысяч квадратных метров, Ясамальском районе - 7,4 километра площадью 151 тысяча квадратных метров, Бинагадинском районе -26,2 километра площадью 272 тысяч квадратных метра, Сабаильском районе 14 километров площадью 100 тысяч квадратных метров, Низаминском районе – 10,7 километра площадью 183 тысячи квадратных метров, Наримановском районе – 10,7 километра, площадью 183 тысячи квадратных метров,Хазарском районе – 51 километр площадью 363 тысячи квадратных метров, Сураханском районе – 14 километров площадью 104 тысячи квадратных метров, Пираллахинском районе – 7,3 километра площадью 50 тысяч квадратных метров, Гарадагском районе – 20,6 километра площадью 50 тысяч квадратных метров и в Насиминском районе – 2,1 километра площадью 61 тысяча квадратных метров были покрыты асфальтобетонным покрытием.

Всего за 11 месяцев текущего года по 12 районам Баку было покрыто асфальтобетонным покрытием 267 километров внутрипоселковых улиц и дорог площадью 2,322 миллиона квадратных метров.

Работа, проводимая в соответствии со строительными нормами и стандартами, находится под личным контролем руководства Государственного агентства по автомобильным дорогам Азербайджана. Для своевременного завершения работ на территории привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

В настоящее время на основании распоряжений и поручений Президента Ильхама Алиева продолжается ремонт внутрипоселковых улиц и дорог. До конца года будут отремонтированы улицы и дороги протяженностью до 300 километров.

В целом же до 2023 года планируется отремонтировать 2,2 тысячи километров дорог по 60 поселкам города Баку.

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  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
  • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана о проделанной за 11 месяцев работе (ФОТО)
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