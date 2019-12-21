Грузия и Австрия наращивают сотрудничество в сфере транспорта, связи и информационных технологий

21 декабря 2019 14:54 (UTC+04:00)

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