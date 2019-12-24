Узбекистан запустил регулярный автобусный рейс в Москву

24 декабря 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Компания "Узавтотранс Сервис" запустила регулярное автобусное сообщение с Москвой, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

"Первый рейс мы запустили сегодня. Рассчитываем, что в канун Нового года загрузка рейса будет хорошая", - заявил представитель "Узавтотранс Сервис".

По его оценке, после завершения новогодних праздников, многие трудовые мигранты из Узбекистана возвратятся на работу в города России, что позволит поддерживать коммерческую загрузку рейса.

По данным компании, рейсы из автовокзала Ташкента до автостанции "Новоясеневская" в Москве будут осуществляться на китайских автобусах марки Yutong по понедельникам и четвергам, а обратно – по пятницам и воскресеньям. Время в пути - трое суток. Стоимость поездки - 75 долларов.

Ранее ООО "Узавтотранс Сервис" перенесло запуск регулярного автобусного сообщения с Москвой с 19 на 23 декабря.

Регулярное прямое автобусное сообщение между Россией и Узбекистаном впервые открылось в сентябре прошлого года. Первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Через два месяца был запущен рейс в Казань. Правительства двух стран подписали соглашение о международном автомобильном, в том числе автобусном, сообщении еще в 2000 году, однако до последнего времени прямых автобусных рейсов не было.

В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами других стран Центральной Азии и России. По данным узбекской статистики, на сегодняшний день около 2,5 миллиона граждан Узбекистана работают за границей, в том числе более двух миллионов — в России.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер:@vakilovfaxri

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