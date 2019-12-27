Самолет рейса Лондон - Исламабад совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев

27 декабря 2019 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Капитан ВС Boeing B787-8 Dreamliner авиакомпании British Airways, следующего по маршруту Лондон – Исламабад, 27 декабря принял решение совершить посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев по причине сильного тумана в аэропорту Исламабада, сказали Trend в аэропорту.

«В 09:11 по местному времени самолет совершил посадку в бакинском аэропорту. По причине длительности полета и по правилам авиакомпании, до вылета из Баку экипаж рейса должен отдохнуть. В настоящее время пассажиры данного рейса размещены в транзитной зоне Международного аэропорта Гейдар Алиев», - сказали в аэропорту.

Как отметили в аэропорту, до вылета самолета, при желании, пассажиры этого рейса могут получить визы и выйти за пределы аэропорта, чтобы отдохнуть в отеле или осмотреть достопримечательности города.

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