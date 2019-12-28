Казахстанская авиакомпания SCAT примет пассажиров Bek Air

28 декабря 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания SCAT посодействует транспортировке пассажиров авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение утром 27 декабря, сообщает в субботу Trend со ссылкой на компанию SCAT.

На период новогодних праздников авиакомпания увеличила провозные ёмкости на основных направления на 30 процентов.

«В связи с трагическим событием, произошедшим 27 декабря с самолетом компании Bek Air, авиакомпания SCAT будет принимать пассажиров компании Bek Air по приемо-сдаточному акту на безвозмездной основе, при наличии свободных мест, в период с 28.12.2019 по 31.12.2019», - говорится в сообщении.

Компания уточняет, что для осуществления перевозки необходимо обратиться к представителям авиакомпании Bek Air.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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