Принять пассажиров Bek Air готов еще один казахстанский авиаперевозчик

БАКУ /Trend/ - О готовности принять пассажиров авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение утром 27 декабря, заявила казахстанская региональная авиакомпания QAZAQ AIR, сообщает в субботу Trend со ссылкой на компанию.

«Авиакомпания QAZAQ AIR готова принимать пассажиров, чьи рейсы были отменены в связи с инцидентом, произошедшим 27 декабря 2019 года в Алматинской области», - говорится в сообщении.

Так, до 31 декабря 2019 года включительно при наличии билета Bek Air и свободных мест можно приобрести билеты на рейсы QAZAQ AIR по стоимости, которая не будет превышать стоимости первоначального билета Bek Air.

Ранее о готовности принять пассажиров компании Bek Air сообщила также казахстанская авиакомпания SCAT.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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