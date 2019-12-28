Казахстанская Air Astana бесплатно перевезет родственников пассажиров потерпевшего крушение Bek Air

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания Air Astana бесплатно перевезет близких родственников пассажиров, пострадавших при крушении самолета Bek Air, сообщили в субботу Trend в Air Astana.

Согласно информации, Группа компаний Air Astana вводит дополнительные рейсы между Алматы и Нур-Султаном 28 декабря 2019 года.

«Время вылета рейса из Нур-Султана в 05:00 и в 10:00 утра, время вылета из Алматы в 07.15 и 7.45 утра. Близкие родственники пассажиров, пострадавших при крушении самолета авиакомпании Bek Аir, будут перевезены бесплатно», - сказал представитель компании.

Кроме того, по его словам, Группа компаний Air Astana вводит дополнительные рейсы из Алматы в Нур-Султан, Актобе, Актау и Атырау в период новогодних праздников и каникул.

Также представитель компании прокомментировал распространившуюся в интернете информацию о стоимости авиабилета по направлению Алматы - Атырау 29 декабря 2019 года за 330 тысяч тенге (867 долларов).

«Ссылка приводилась на сайт агентства, которое не является аккредитованным авиакомпанией Air Astana по продаже авиабилетов на территории Казахстана. Цена в 330 тысяч тенге, указанная для двух пассажиров в эконом-классе, не соответствует действительности, и это является негативным информационным вбросом в такой тяжёлый для страны период», - сказал он.

Представитель компании уточнил, что у авиакомпании Air Astana официальный диапазон цен в эконом-классе в одну сторону составляет от 29,456 тысячи тенге (64 доллара) до 76,906 тысячи тенге (202 доллара), включая все пассажирские и аэропортовые сборы.

«Со стороны авиакомпании было принято решение о предоставлении бесплатного перелета в обе стороны для близких родственников пассажиров, пострадавших при крушении самолета авиакомпании Bek Аir. На данный момент бесплатный перелет был предоставлен для 33 пассажиров - родственников пострадавших из Нур-Султана, Кызылорды и Уральска», - сказал он.

Также, как уточнил представитель компании, для пассажиров рейсов Bek Air, отменённых до седьмого января включительно, Air Astana, при наличии мест, будет предлагать цену на авиабилет, не превышающую стоимость первоначального билета Bek Air.

«В целом Air Astana ввела пять дополнительных рейсов из Нур-Султана в Алматы и обратно с 27 по 29 декабря. Авиакомпания продолжает вести работу по вводу дополнительных внутренних рейсов для того, чтобы помочь пассажирам отмененных рейсов Bek Air своевременно добраться до пункта назначения», - сказал он.

Отметим, что Air Astana — крупнейшая авиакомпания Казахстана, выполняющая внутренние и международные регулярные рейсы.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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