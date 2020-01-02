Обнародованы проекты ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в 2019 году - детали

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" рассказали об итогах 2019 года.

"В начале 2019 года начались работы по реконструкции системы электроснабжения Апшеронской кольцевой железной дороги. В результате на железнодорожной линии на станции были установлены 30 новых контактных опор и восемь ригелей, а также налажена контактная сеть", - сказали в пресс-службе ЗАО.

Весной 2019 года были подписаны меморандумы о взаимопонимании между ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ОАО "Российские железные дороги" и Турецкие государственные железные дороги (TCDD), о развитии сотрудничества между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ОАО "Российские железные дороги".

"Летом 2019 года дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО "АЖД Контейнер" совместно с управлением маркетинга и экономических операций Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) осуществила первый транспорт азербайджанского карбамида в Турцию в контейнерах по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс", - отметили в пресс-службе.

В начале августа 2019 года в направлении Гянджа-Беюк-Кесик была начата реконструкция 156 стрелочных переводов.

Работы продолжаются и в настоящее время, на данный момент реконструировано около 100 стрелочных переводов.

"Осенью на железнодорожном участке Баладжары-Ялама продолжалось строительство тяговых подстанций, предназначенных для понижения электрического напряжения и преобразования тока с целью передачи его в контактную сеть. Таким образом, десять существующих тяговых подстанций, работающих на постоянном токе на участке Баладжары-Ялама, заменят на 5 новых тяговых подстанций, работающих на переменном токе", - отметили в пресс-службе.

Азербайджан продолжает сотрудничество с Швейцарской компанией Stadler.

"Stadler впервые продал свои поезда FLIRT (семейство пассажирских электро- и дизель-поездов) Азербайджану. "Азербайджанские железные дороги" и Stadler подписали контракт стоимостью 115 миллионов евро на поставку десяти поездов FLIRT. В связи с увеличением объема пассажироперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" закупило еще два двухэтажных пассажирских поезда компании "Stadler Rail Group"",

В декабре 2019 года Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, ОАО "Азербайджанские железные дороги" и ООО "Трансфер когнитивных технологий" подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту железной дороги ASAN", - отметили в пресс-службе.

Было отмечено, что важным событием стала первая многосторонняя встреча руководителей железных дорог пяти стран – Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана по развитию международного мультимодального маршрута: "Стороны договорились о разработке и утверждении Положения о Координационном комитете по развитию этого маршрута, обсудили разработку единых тарифов и условия перевозки грузов по маршруту. Запуск пилотного контейнерного поезда по мультимодальному маршруту запланирован на первый квартал 2020 года. После выступлений между странами-участницами были подписаны протоколы в многостороннем и двустороннем порядке".

Еще одним из важных событий стало открытие станции Пиршаги после реконструкции, проведенной ЗАО "Азербайджанские железные дороги" на Абшеронской кольцевой железной дороге 19 ноября 2019 года.

Отметим, что на церемонии открытия станции принял участие глава государства Ильхам Алиев.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@IsmailovaNargis

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