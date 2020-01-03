Самолет рейса Баку - Москва вынужденно сел в Волгограде

3 января 2020 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Баку - Москва, в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда, сообщили Trend в аэропорту.

"Рейс 1853 авиакомпании Аэрофлот, следовавший по маршруту Баку - Москва, в 7.44 (Волгоградское время) совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажира с рейса сняли и госпитализировали, в 8.55 самолет (Волгоградское время) с 85ю пассажирами на борту вылетел в пункт назначения", - сказали в аэропорту Волгограда.

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