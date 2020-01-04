Нахчыванский международный аэропорт увеличил число ежедневных рейсов

БАКУ /Trend/ - В праздники число авиарейсов в Нахчыванском международном аэропорту увеличилось с четырех до 10, сообщает в субботу Trend, со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Несмотря на плотный пассажиропоток, проблем с продажей билетов в праздничные дни не возникало, говорится в сообщении.

"Коллектив аэропорта работает в усиленном режиме в праздничные дни, и для улучшения уровня обслуживания мобилизованы все силы.

В прошлом году местными воздушными линиями было реализовано 2146 рейсов, перевезено 308 249 пассажиров, 4 899 681 кг багажа, 912 629 кг грузов, 53 892 кг почтовых отгрузок. В сфере международных перевозок было осуществлено 140 рейсов. В направлении Нахчыван-Стамбул было перевезено 4 249 пассажиров, а также 58 496 кг багажа, в направлении Нахчыван-Москва – 4 128 пассажиров и 77 249 кг багажа", сообщает источник.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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