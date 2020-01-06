Азиатский банк инфраструктурных инвестиций заинтересован в финансировании проекта в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) заинтересован в финансировании проекта реконструкции коридора «Центр-Запад» в Казахстане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Как сообщает министерство, в 2019 году был проведен ряд обсуждений с участием государственных органов Казахстана и представителей банка касательно механизма финансирования проектов в стране со стороны АБИИ.

В рамках одного из таких обсуждений банку был представлен проект реконструкции коридора «Центр-Запад», связывающий город Нур-Султан с западными регионами Казахстана. В свою очередь, представители АБИИ выразили готовность рассмотреть возможность финансирования этого проекта при выражении официальной заинтересованности со стороны правительства Казахстана.

Напомним, что в декабре 2019 года АБИИ заявил о намерении выделить кредит в размере 46,7 миллиона долларов на строительство и работу ветровой электростанции в Жамбылской области Казахстана мощностью 100 мегаватт, которая станет крупнейшей в центральноазиатском регионе.

Согласно информации банка, данный проект станет первым, поддержанным АБИИ в Казахстане.

Членами банка являются 57 государств, в том числе и Казахстан.

Основной целью банка является стимулирование финансового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также финансирование инфраструктурных проектов в Азии.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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