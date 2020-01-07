Казахстан и ОАЭ могут подписать соглашение в сфере автомобильного сообщения

7 января 2020 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность подписания соглашения о сотрудничестве в сфере международного автомобильного сообщения, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

Данный вопрос обсуждался в рамках двусторонней встречи между послом Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Мадияра Менилбекова с Генеральным директором Федерального агентства транспорта ОАЭ Ахмедом аль-Хури, прошедшей в Абу-Даби.

Отмечается, что в рамках встречи собеседники рассмотрели текущее состояние двустороннего сотрудничества в сфере международного автомобильного сообщения, а также обсудили пути активизации партнерства.

Так, в данной связи, было рассмотрена возможность подписания соответствующего соглашения между правительствами двух стран.

Стороны договорились продолжить переговоры по данному вопросу.

Напомним, важным фактором в развитии казахстанско-эмиратских отношений в торгово-экономической сфере являются заседания Межправительственной комиссии.

На сегодняшний день проведено шесть заседаний МПК, последнее из которых состоялось 12-16 января 2017 года.

По данным Национального Банка Казахстана за период с 2005 по первый квартал 2016 года общий объем привлеченных прямых инвестиций из ОАЭ в Казахстан составляет 2,011 триллиона долларов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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