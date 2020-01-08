Авиакомпания Казахстана выполняет рейсы над территорией Ирана

8 января 2020 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Крупная авиакомпания Казахстана «Эйр Астана» выполняет полеты над территорией Ирана, сообщили в среду Trend в авиакомпании.

По словам представителя компании, самолеты «Эйр Астана» пролетают через воздушное пространство Ирана при выполнении рейсов в Дубай.

Отметим, что утром восьмого января этого года силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" на западе Ирака и по базе в Эрбиле, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с территории которой была совершена атака против иранских граждан и чиновников, при этом подчеркнув, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

Основанная в 2001 году, авиакомпания «Эйр Астана» является одной из крупнейших авиакомпаний Казахстана. На сегодняшний день авиапарк «Эйр Астаны» состоит из 34 самолетов, а маршрутная сеть включает более 60 внутренних и международных рейсов.

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