Казахстанцам советуют воздержаться от приобретения билетов авиакомпании Bek Air

8 января 2020 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рекомендует воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение близ международного аэропорта Алматы, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

«В связи с приостановлением сертификата эксплуатанта авиакомпании Bek Air на неопределенный срок, рекомендуем гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы этой авиакомпании», - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что вследствие крушения самолета в Казахстане были приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100. Как сообщил ранее руководитель авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс, действующий сертификат эксплуатанта Bek Air приостановлен как минимум до 10 января.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, были госпитализированы 53 человека.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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