В этом году откроется первая маршрутная линия из Баку в направлении Джоджуг Марджанлы

8 января 2020 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Первая маршрутная линия из Баку в направлении села Джоджуг Марджанлы откроется в 2020 году, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В сообщении говорится, что в общей сложности пассажиров будут обслуживать два регулярных и четыре нерегулярных автобуса по шести линиям. Траектория будет освоена по регулярной маршрутной линии Баку-Сабирабад-Саатлы-Имишли-Дашбурун-Горадиз-Джоджуг Марджанлы и по нерегулярной линии Баку-Джоджуг Марджанлы.

После победы в апрельских боях, в селе Джоджуг Марджанлы были созданы благоприятные условия для восстановления безопасного проживания, возвращения вынужденных переселенцев в родные края. В этом вопросе особое значение имеет распоряжение главы государства “О восстановлении освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района” от 24 января 2017 года. В рамках принятия мер по реализации этого распоряжения будет продолжено строительство новых маршрутных линий с целью обеспечения комфортного проезда жителей села Джоджуг Марджанлы по всем направлениям республики и особенно в Баку.

Отметим, что строительство двухполосной дороги общей протяженностью девять километров и шириной 12 метров было осуществлено согласно распоряжению главы государства “О дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги, ведущей в село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района”, подписанного в феврале 2017 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ООО “Aztelekom” подвело итоги года по проектам развития ИКТ в Азербайджане
ИКТ 29 декабря 2019 12:45
В рамках программы “Восточное партнерство” состоялось обсуждение проекта EU4Digital (ФОТО)
ИКТ 26 декабря 2019 18:36
Для обеспечения прозрачности выборов проведен осмотр ЦТК над веб-камерами (ФОТО)
ИКТ 20 декабря 2019 14:58
ГСАТ издала распоряжение об изменении направления движения маршрутной линии № 592
Транспорт 6 декабря 2019 15:13
В селах и населенных пунктах Абшерона реконструируется телекоммуникационная инфраструктура
ИКТ 23 ноября 2019 15:33
Иранская авиакомпания начнет полеты в Узбекистан с декабря
Бизнес 18 ноября 2019 11:04
Лента новостей
Президент Казахстана поручил обеспечить безопасность диппредставительств на Ближнем Востоке
Казахстан 12:35
Народный артист Азербайджана станет участником грандиозного театрализованного шоу в Москве
Культура 12:32
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с крушением украинского авиалайнера в Иране
Политика 12:26
Хаменеи: Необходимо положить конец участию США, приводящему к нежелательным последствиям в регионе
Политика 12:13
Китай призвал к сдержанности после обстрела Ираном военных баз США
Китай 12:12
В Могадишо взорвался заминированный автомобиль
Другие страны 12:11
Газовый концерн Туркменистана выбирает подрядчиков для проверки оборудования
Тендеры 12:01
140 граждан Ирана погибли при крушении самолета украинской авиакомпании
Иран 12:00
Узбекистан добился высокого показателя доли инвестиций к ВВП в 2019
Бизнес 11:56