В этом году откроется первая маршрутная линия из Баку в направлении Джоджуг Марджанлы

БАКУ/Trend/ - Первая маршрутная линия из Баку в направлении села Джоджуг Марджанлы откроется в 2020 году, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В сообщении говорится, что в общей сложности пассажиров будут обслуживать два регулярных и четыре нерегулярных автобуса по шести линиям. Траектория будет освоена по регулярной маршрутной линии Баку-Сабирабад-Саатлы-Имишли-Дашбурун-Горадиз-Джоджуг Марджанлы и по нерегулярной линии Баку-Джоджуг Марджанлы.

После победы в апрельских боях, в селе Джоджуг Марджанлы были созданы благоприятные условия для восстановления безопасного проживания, возвращения вынужденных переселенцев в родные края. В этом вопросе особое значение имеет распоряжение главы государства “О восстановлении освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района” от 24 января 2017 года. В рамках принятия мер по реализации этого распоряжения будет продолжено строительство новых маршрутных линий с целью обеспечения комфортного проезда жителей села Джоджуг Марджанлы по всем направлениям республики и особенно в Баку.

Отметим, что строительство двухполосной дороги общей протяженностью девять километров и шириной 12 метров было осуществлено согласно распоряжению главы государства “О дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги, ведущей в село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района”, подписанного в феврале 2017 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.