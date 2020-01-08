БАКУ/Trend/ - Рейсы из Грузии в Иран выполняются в обычном режиме.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Тбилисский международном аэропорт компания Tav Georgia.

Как объясняет Tav Georgia, две авиакомпании - Taban Air и Qeshm Air в настоящее время выполняют рейсы в Тегеран и рейсы на данном этапе отменены не были.

Taban Air - авиакомпания со штаб-квартирой в комплексе Экбатан в Тегеране, с основной оперативной базой в Мешхеде. Она выполняет международные, внутренние и чартерные рейсы в качестве регулярного перевозчика.

Qeshm Air - иранская авиакомпания, штаб-квартира находится на острове Кешм, она выполняет регулярные внутренние и международные пассажирские перевозки, а также чартерные рейсы. Авиакомпания была основана в 1993 году как Faraz Qeshm Airline.

Отметим, что силы иранского корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, в отношении совершенной атаки против иранских граждан и чиновников, при этом он подчеркнув, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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