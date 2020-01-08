Рейсы из Грузии в Иран выполняются в обычном режиме

8 января 2020 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Рейсы из Грузии в Иран выполняются в обычном режиме.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Тбилисский международном аэропорт компания Tav Georgia.

Как объясняет Tav Georgia, две авиакомпании - Taban Air и Qeshm Air в настоящее время выполняют рейсы в Тегеран и рейсы на данном этапе отменены не были.

Taban Air - авиакомпания со штаб-квартирой в комплексе Экбатан в Тегеране, с основной оперативной базой в Мешхеде. Она выполняет международные, внутренние и чартерные рейсы в качестве регулярного перевозчика.

Qeshm Air - иранская авиакомпания, штаб-квартира находится на острове Кешм, она выполняет регулярные внутренние и международные пассажирские перевозки, а также чартерные рейсы. Авиакомпания была основана в 1993 году как Faraz Qeshm Airline.

Отметим, что силы иранского корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, в отношении совершенной атаки против иранских граждан и чиновников, при этом он подчеркнув, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США
Арабские страны 15:36
Казахстанским авиакомпаниям рекомендуют воздержаться от полетов над Ираном
Транспорт 14:46
Найден второй «черный ящик» самолета, потерпевшего крушение в Иране
Общество 14:32
Ваези: Нападение на американскую базу — не единственный ответ Ирана
Иран 14:20
Еще одна казахстанская авиакомпания изменила маршруты полетов
Транспорт 14:18
Распространены первые видеокадры с места крушения украинского лайнера в Иране (ВИДЕО)
Общество 14:05
Лента новостей
Консорциум TAP ведет подготовку к укладке труб по дну Адриатического моря
Энергетика 15:42
Правительство Кувейта опровергло новость о выводе войск США из страны
Арабские страны 15:41
В Азербайджане снижена возрастная планка получения пособия пожилым
Общество 15:39
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США
Арабские страны 15:36
Автопром Узбекистана намерен бить рекорды начиная с 2020 года
Бизнес 15:34
Бакинский энуэмент! Так хочется вернуться в прошлое во имя будущего (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 15:30
МИД Азербайджана: Армения ответственна за убийство азербайджанского пограничника
Политика 15:25
АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство
Финансы 15:17
Геологоразведочное предприятие Казахстана закупит трубы
Тендеры 15:12