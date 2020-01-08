Еще одна казахстанская авиакомпания изменила маршруты полетов

БАКУ /Trend/ - Еще одна казахстанская авиакомпания – SCAT - приняла решение об изменении маршрутов по направлениям из Казахстана в Саудовскую Аравию и Шарм-Эль-Шейх, сообщили в среду Trend в компании.

Согласно информации, до стабилизации ситуации в регионе Персидского залива полеты по этим направлениям будут осуществляться через территории других государств.

«В связи с данными изменениями длительность полета в Шарм-Эль-Шейх увеличится на один час, в Саудовскую Аравию - до 1,5 часа», - сказали в компании SCAT.

Напомним, что ранее об аналогичном решении сообщила компания «Эйр Астана». Так, «Эйр Астана» приняла решение об изменении маршрута следования из Алматы и Нур-Султана в Дубай, исключив пролет над воздушным пространством Ирака и Ирана.

Напомним, что утром восьмого января силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" на западе Ирака и по базе в Эрбиле, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с территории которой была совершена атака против иранских граждан и чиновников, при этом подчеркнув, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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