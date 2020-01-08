Казахстанским авиакомпаниям рекомендуют воздержаться от полетов над Ираном

БАКУ /Trend/ - Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов в воздушном пространстве Ирана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

«Казахстанские авиакомпании, в связи со сложившейся ситуацией, прорабатывают вопрос выполнения указанных полетов через альтернативные воздушные трассы, в облет воздушного пространства Ирана, по согласованию с навигационными службами соответствующих стран», - говорится в сообщении комитета.

Комитет уточнил, что в настоящее время через воздушное пространство Ирана выполняют регулярные перевозки два казахстанских авиаперевозчика – «Эйр Астана» и «SCAT».

В свою очередь, авиакомпании ОАЭ – «Fly Dubai», «Etihad» и «Air Arabia» осуществляют регулярные полеты (всего 19 рейсов в неделю) через воздушное пространство Ирана в Казахстан.

Иранская авиакомпания «Mahan Air» выполняет регулярные полеты по маршруту Тегеран – Алматы.

Напомним, ранее компании «Эйр Астана» и «SCAT» заявили о внесении изменений в маршруты некоторых рейсов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Напомним, что утром восьмого января силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" на западе Ирака и по базе в Эрбиле, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с территории которой была совершена атака против иранских граждан и чиновников, при этом подчеркнув, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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