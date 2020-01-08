«Buta Airways» не планирует менять график полетов по маршруту Баку-Тегеран-Баку

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская авиакомпания «Buta Airways» не планирует каких-либо изменений в графике полетов по маршруту Баку-Тегеран-Баку.

Об этом сказали в среду Trend в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Как сообщили в компании, ежедневные полеты «Buta Airways» по маршруту Баку-Тегеран-Баку осуществляются в рамках зимнего расписания компании», - сказали в AZAL.

Отметим, что некоторые крупные авиакомпании приостановили полеты в Иран в связи с эскалацией ситуации в регионе.

Ранее силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с которой была совершена атака на иранских граждан и чиновников. При этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал глава МИД Ирана в Twitter.

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