AZAL удостоена премии самой пунктуальной авиакомпании

9 января 2020 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии»(AZAL) удостоена звания самой пунктуальной авиакомпании 2019 года в Европе, сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию.

В сообщении говорится, что согласно докладу Official Airline Guide (OAG), Азербайджанские авиалинии заняли первое место среди европейских авиакомпаний, выполнив 86,81 процента всех запланированных полетов.

Отметим, что «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) – крупный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества стран СНГ. Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает около 40 пунктов в 25 странах. В 2016 году «Азербайджанские Авиалинии» перевезли более двух миллионов пассажиров.

Самолеты гражданской авиации Азербайджана полностью соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), а AZAL является членом самого престижного объединения гражданской авиации - Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

AZAL обладает одним из самых молодых самолетных парков, который насчитывает 23 воздушных судна.

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