В Баку увеличено число остановок экспресса "H1 Аэропорт" – "28 Мая"

9 января 2020 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Увеличено число остановок экспресса "H1 Аэропорт" – "28 Мая".

Об этом сообщил в четверг Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, отныне автобусы этого маршрута будут останавливаться также на въезде в пос. Бюльбюля и у наземного пешеходного перехода на въезде в пос. Ени Сураханы. В направлении города остановки созданы соответственно на противоположной стороне.

Дополнительные остановки были созданы с учетом многочисленных обращений граждан в БТА, сказал Агаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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