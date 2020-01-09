К Silk Way Business Aviation присоединилась компания с крупным уставным капиталом

9 января 2020 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Общество с ограниченной ответственностью ASG Service объединилось с азербайджанским оператором деловой авиации ООО Silk Way Business Aviation, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство по налогам Азербайджана.

ООО ASG Service было зарегистрировано 24 декабря прошлого года с уставным капиталом в размере 105,61 миллиона манатов.

Восьмого января ООО ASG Service сообщило о своем закрытии и слиянии с ООО Silk Way Business Aviation. В объявлении министерства по налогам говорится, что кредиторы ООО ASG Service в течение двух месяцев могут предъявить свои требования по адресу: Бакинский грузовой терминал Международного аэропорта Гейдар Алиев, Баку.

Основанный в 2007 году SW Business Aviation является одним из крупнейших операторов деловой авиации и входит в Европейскую ассоциацию деловой авиации (EBAA). Свою историю компания начала с приобретения Gulfstream G450, затем ее авиапарк пополнился самолетами G550, G280 и G200.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
При посадке самолета SIlk Way Business Aviation в Москве произошло ЧП
Происшествия 26 февраля 2019 15:32
Азербайджанский оператор деловой авиации получил высокоскоростной бизнес-джет
Бизнес 11 июня 2015 08:42
Самолет Silk Way Business Aviation совершит беспассажирский полет из Баку в Европу
Бизнес 29 мая 2015 16:46
Лента новостей
Для изучающих азербайджанский язык иностранцев будут разработаны учебные пособия
Общество 20:25
Хикмет Гаджиев дал интервью французскому радио Radio Courtoisie
Политика 20:16
В Азербайджане выросло число зарегистрированных налогоплательщиков
Финансы 20:04
Половина операций на Бакинской фондовой бирже принадлежит одной компании
Финансы 20:00
Какой будет динамика цен на рынке автомобилей в Азербайджане в 2020 году?
Бизнес 19:58
Стали известны причины оползня в Бадамдаре
Общество 19:45
Посол Израиля завершает дипмиссию в Туркменистане
Туркменистан 19:39
Минтруда Азербайджана об е-услугах соцобеспечения по итогам 2019-го года
ИКТ 19:37
Закир Гаралов: Расследование убийства малолетней девочки в Товузе находится под особым контролем Президента Ильхама Алиева
Общество 19:16