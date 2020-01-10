«КАМАЗ» планирует поставить в Азербайджан грузовые автомобили

10 января 2020 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Публичное акционерное общество (ПАО) «КАМАЗ» заинтересовано в поставках в Азербайджан грузовых автомобилей поколения К-4, включая газомоторные, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

В сообщении отмечается, что автомобили будут поставлены в готовом виде, объемы поставок пока неизвестны.

Сборочная линия по выпуску автомобилей "КАМАЗ" работает на базе "Гянджинского автомобильного завода" с 2015 года.

«КАМАЗ не скрывает свою заинтересованность в поставках автомобилей поколения К-4 в страны СНГ», - отмечается в сообщении.

Отметим, что грузовики поколения К-4 "КАМАЗ" серийно производит с декабря 2013 года. Предприятие планирует производить модельный ряд поколения К-4 до 2023 года, на смену ему придет поколение К-5 - грузовики семейства 54901. Вывод автомобилей магистрального семейства поколения К-5 на рынок руководство "КАМАЗа" считает главной задачей на 2020 год.

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