Белорусская авиакомпания открыла рейсы в Казахстан

10 января 2020 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Белорусская авиакомпания «Белавиа» запустила рейсы в ряд городов Казахстана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Договоренность об этом была достигнута в декабре 2019 года на ежегодной Конференции Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Согласно информации, авиакомпанией начата продажа авиабилетов на рейсы Минск - Актау, Минск - Караганды, Минск - Павлодар и Минск – Костанай. Планируется, что данные рейсы будут выполняться в летний период 2020 года.

Также уточняется, что на данный момент авиакомпания «Белавиа» уже выполняет рейсы в города Нур-Султан и Алматы.

Планируется, что с июля текущего года рейсы по направлению Минск – Алматы станут ежедневными.

Напомним, что в 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить количество международных рейсов. По словам Токаева, из столицы страны - города Нур-Султан прямые рейсы выполняются менее чем по 30 международным направлениям, чего недостаточно.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов также отмечал, что вскоре в Казахстане начнут действовать такие авиакомпании, как «Qatar Airways» (Доха, 2020 год), «Emirates» (Дубаи, 2021 год), «China Eastern» (Шанхай, 2021 год), «Уральские Авиалинии», «Победа» и другие.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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