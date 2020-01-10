Обледенение самолета рассматривается как основная теория крушения самолета Bek Air

10 января 2020 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Межгосударственный авиационный комитет рассматривает теорию обледенения самолета Fokker-100, принадлежащего компании Bek Air, как основную версию причины аварии, заявил вице-премьер Казахстана Роман Скляр, сообщает Trend.

Скляр сделал заявление в рамках пресс-конференции на тему «О предварительных итогах работы правительственной комиссии по установлению причин крушения самолета авиакомпании BekAir в Алматинской области».

По его словам, теория, что авария могла произойти по причине спутного следа, оставленного взлетевшим за минуту до этого самолетом, является недействительной.

Как отметил Скляр, при условиях взлета потерпевшего крушения самолета спутный след был рассчитанно смещен влево на 50 метров от взлетно-посадочной полосы и, соответственно, он не мог оказать влияния на развитие аварийной ситуации.

Напомним, 30 декабря в рамках пресс-конференции, руководство компании Bek Air заявило, что возможной причиной авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря близ международного аэропорта Алматы, стал спутный след, взлетевшего за минуту до этого самолета.

На словам Bek Air, вес Fokker 100 был намного меньше веса самолета взлетевшего до этого, в связи с чем, согласно регламенту Fokker 100, должен был начать вылет не ранее чем через три минуты. Однако, вылет начал осуществляться всего через минуту после вылета предыдущего самолета.

Также отметим, что в тот же день, 30 декабря, республиканское государственное предприятие «Казаэронавигация» отвергло версию крушения пассажирского самолета Bek Air, которую предложила сама компания.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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