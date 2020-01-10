Германская компания получила разрешение на осуществление полетов в грузинские курорты

10 января 2020 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания HTM Helicopter Travel Munich GmbH получила разрешение на осуществление полетов в грузинские курорты Гудаури и Местию, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Для осуществления полетов на зимние курортные зоны Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии выдало разрешение для осуществления авиасообщения компании HTM Helicopter Travel Munich GmbH.

Согласно заявлению, поданному в агентство, компания HTM Helicopter Travel Munich GmbH осуществит работы в зонах Гудаури и Местия до 29 апреля этого года, в частности, на современных вертолетах типа AS 350 B3 Heli-skiing, что подразумевает транспортировку предварительно укомплектованных туристических групп из лыжников и сноубордистов на вертолете к непроходимым заснеженным местам и организацию для них катания на лыжах и сноуборде.

Разрешение было выданошестого января 2020 года.

Полеты будут разрешены при благоприятных условиях погоды в соответствующих авиационным правилам и инструкциям (VFR).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

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