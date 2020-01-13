Агентство гражданской авиации Грузии призывает не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака

13 января 2020 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство гражданской авиации Грузии призывает грузинские авиакомпании воздержаться от использования воздушного пространства Ирана и Ирака.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство.

«На основании рекомендации интегрированной группы по оценке рисков авиационной безопасности, с учетом безопасности полетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака и предполагаемых причин крушения украинского воздушного судна, Агентство гражданской авиации Грузии призывает зарегистрированные в Грузии авиакомпании воздержаться от использования воздушного пространства Ирана и Ирака. Международные авиационные организации и авиационные власти постоянно обмениваются информацией и оценивают текущие риски для обеспечения безопасности пассажиров и полетов», — говорится в сообщении агентства.

По информации Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) интегрированная группа оценила полеты в Иран и Ирак как рискованные и направила европейским авиакомпаниям рекомендацию воздержаться от использования данного воздушного пространства.

Отметим, что утром восьмого января, недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни, самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнять рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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