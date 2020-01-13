Госагентство о ремонте эскалаторов на пешеходных переходах Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В минувшем году были отремонтированы и восстановлены 43 эскалатора в надземных и подземных переходах, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

«В случае выхода из строя эскалаторов в подземных и надземных пешеходных переходах бригады Госагентства автомобильных дорог Азербайджана выполняют ремонт на месте и в кратчайшие сроки», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в случае, когда необходимо заменить какие-либо детали, их заказывают из-за рубежа, и ремонтируют эскалатор сразу по их прибытии.

«С начала 2020 года вышедшие из строя эскалаторы были отремонтированы в районе круга «Азнефть», у станции метро«Сахиль» и в поселке Баилово», - говорится в сообщении.

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