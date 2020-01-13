На одном из проспектов столицы будет снижена скорость

13 января 2020 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На проспекте Гейдара Алиева скорость будет снижена до 110 км/ч , сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Согласно сообщению, на первых двух полосах движения скорость будет снижена с целью повышения уровня безопасности дорожного движения.

В связи с этим в других полосах движения границы скорости будут регулироваться соответственно. В связи с этим Бакинское транспортное агентство положительно отреагировало на обращение Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета Министров. 17 февраля 2020 года будет обеспечено снижение скоростных пределов. А до этого будут решены необходимые технические вопросы.

"Мы просим наших водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения", - отмечается в сообщении.

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