БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусмотрено строительство нескольких платных автодорог.

Об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства по автомобильным дорогам Азербайджана Салех Мамедов.

Председатель правления отметил, что в качестве платной предусмотрена дорога Алят - Астара, которая сэкономит водителю 39 километров расстояния.

Также платной будет дорога Баку-Губа-Граница России, которая будет проходить параллельно с имеющейся и сэкономит водителю 16 километров расстояния.

По словам Мамедова, в Европе и во всем развитом мире эта практика является довольно распространенной. В Азербайджане же покрытие расходов на строительство и содержание дорог традиционно производится за счет государственного бюджета.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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