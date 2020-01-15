Госагентсво по автомобильным дорогам Азербайджана поделилось планами о проектах по ремонту дорог

15 января 2020 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство по автомобильным дорогам Азербайджана рассказало, какие дороги будут реконструированы в течении года.

Как сообщает Trend с пресс-конференции, председатель правления Государственного агентства по автомобильным дорогам Азербайджана Салех Мамедов, сообщил, что в планах агентства на 2020 год является завершение в начале второй половины года реконструкции центральных дорог поселка городского типа Хырдалан, а также, к концу 2020 года - завершение ремонта главных дорог в поселке городского типа Говсаны.

Также чиновник отметил, что в планах на 2020 год учитывается и необходимость полной реконструкции дороги Алят-Гаджигабул в связи с истечением срока ее эксплуатации.

Напомним, в Баку прошла пресс-конференция, посвященная деятельности Госагентсва по автомобильным дорогам Азербайджана на 2020-2022 годы

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кольцевая дорога Гянджа-Красный мост будет открыта в 2021-м году
Транспорт 13:12
Азербайджанский завод металлоконструкций о ближайших планах в текущем году
Бизнес 14 января 17:36
В этом году завершится строительство большей части дороги Баку-Губа-Россия
Общество 13 января 13:41
Госагентство о ремонте эскалаторов на пешеходных переходах Баку (ФОТО)
Транспорт 13 января 13:17
Изменена схема движения на Бибиэйбатской дороге в Баку
Общество 11 января 18:33
В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
Транспорт 9 января 09:38
Лента новостей
Туркменистан наладил выпуск полимерных труб
Бизнес 15:21
Узбекистан примкнул к Европейскому соглашению о перевозке опасных грузов
Транспорт 15:14
Увеличился грузопоток в транспортных коридорах Грузии
Транспорт 15:11
Обнародованы показатели экспорта турецких автомобилей в Туркменистан
Транспорт 15:07
Президент Ильхам Алиев принял министра транспорта, связи и высоких технологий (ФОТО)
Политика 15:06
В 2019 году Турция значительно увеличила экспорт автомобилей в Россию
Транспорт 15:06
На зимние курорты Грузии будут летать вертолеты австрийской компании
Туризм 15:05
Турция сократила экспорт автомобилей в Иран
Транспорт 15:01
Президент Ильхам Алиев поздравил нового султана Омана
Политика 14:59