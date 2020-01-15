Госагентсво по автомобильным дорогам Азербайджана поделилось планами о проектах по ремонту дорог

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство по автомобильным дорогам Азербайджана рассказало, какие дороги будут реконструированы в течении года.

Как сообщает Trend с пресс-конференции, председатель правления Государственного агентства по автомобильным дорогам Азербайджана Салех Мамедов, сообщил, что в планах агентства на 2020 год является завершение в начале второй половины года реконструкции центральных дорог поселка городского типа Хырдалан, а также, к концу 2020 года - завершение ремонта главных дорог в поселке городского типа Говсаны.

Также чиновник отметил, что в планах на 2020 год учитывается и необходимость полной реконструкции дороги Алят-Гаджигабул в связи с истечением срока ее эксплуатации.

Напомним, в Баку прошла пресс-конференция, посвященная деятельности Госагентсва по автомобильным дорогам Азербайджана на 2020-2022 годы

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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