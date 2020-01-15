Узбекистан примкнул к Европейскому соглашению о перевозке опасных грузов

15 января 2020 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Узбекистан присоединился к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов, сообщает Trend со ссылкой на Национальную базу законодательства Узбекистана - портал Lex.uz

Соответствующее постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева опубликовано на портале Lex.uz.

"Узбекистан присоединяется к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (Женева, 30 сентября 1957 года)", — говорится в тексте документа.

Компетентными органами Узбекистана, ответственными за реализацию данного договора, определены министерства транспорта и внутренних дел.

Глава государства поручил МИД Узбекистана направить депозитарию соответствующее уведомление о присоединении страны к указанному договору.

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) - это договор Организации Объединенных Наций 1957 года, регулирующий транснациональные перевозки опасных материалов. Он действует в 50 странах мира, в том числе в России, которая присоединилась к нему 3 февраля 1994 года.

Согласно документу, грузы повышенной опасности — те, которые могут быть использованы в террористических целях. К ним, в частности, относятся взрывчатые вещества и изделия, токсичные (за исключением аэрозолей) и воспламеняющиеся газы, легковоспламеняющиеся жидкости, радиоактивные материалы, инфекционные вещества. В соответствии с ДОПОГ, все они должны перевозиться по специальным разрешениям.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер:@vakilovfaxri

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