АЖД: В 2019 г. железной дорогой воспользовались около 4 млн человек (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В прошлом году ЗАО «Азербайджанские железные дорогие» презентовали четыре важных проекта - ознакомление с пассажирским поездом Баку-Тбилиси-Карс, открытие Сабунчинского железнодорожного вокзала, открытие ветки Сабунчи-Пиршаги Абшеронской кольцевой железной дороги и 29 декабря открытие тоннеля в поселке Пиршаги Сабунчинского района города Баку. В презентации указанных проектов участвовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» сказал на коллегии по итогам 2019 года, сообщает в четверг Trend.

Он напомнил, что в прошлом году глава государства подписал распоряжения о дополнительных мерах по строительству железной дороги Ляки-Габала и проектировании железной дороги Худат-Шахдаг.

Гурбанов сказал, что в прошлом году в сфере грузоперевозок наблюдался рост на 9,1 процентов в сравнении с 2018 годом, который был достигнут за счет перевозок ненефтяной продукции. Так, за отчетный период в транзитных перевозках ненефтяных грузов наблюдался рост на 39,2 процентов в сравнении с 2018 годом. Общий процентный рост грузов, перевезенных транзитом, составил 24,7 процентов.

Председатель ЗАО добавил, что рост грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс достиг 42 процентов. Объем грузов, перевезенных через Астаринский терминал в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, вырос на 38 процентов в сравнении с прошлыми периодами.

Джавид Гурбанов отметил, что в прошлом году в стране было перевезено 3 миллионов 849 тысяч человек против 2 миллионов 833 тысяч человек в 2018 году, что говорит о росте на 35,8 миллионов.

По словам Гурбанова, в течение дня в направлениях Баку-Сумгайыт и Баку-Пиршаги в среднем перевозится 15 тысяч пассажиров.

На Абшеронской кольцевой железной дороге готовы 17 станций и 15 остановок, на остальных идут завершающие работы. Для обеспечения безопасности движение на переездах спроектировано 15 автомобильных тоннелей, восемь из которых сданы в эксплуатацию, в семи тоннелях продолжаются ремонтно-монтажные работы.

Глава ЗАО подчеркнул, что в Отчете Глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по 2019 году, железнодорожный транспорт Азербайджана занял первое место по индексу эффективности среди стран СНГ, и 11–е место - среди 141 страны, распределенных по этому индексу.

Гурбанов сказал, что в этом году в приоритете остаются проекты в Габале и Шахдаге.

В заключение он отметил, что в настоящее время на железной дороге работают 18 170 человек, добавив, что в сравнении с 2015 годом заработная плата повысилась на 103 процента - с 270 до 549 манатов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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