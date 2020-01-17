В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)

17 января 2020 12:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В пяти поселках Бинагадинского района реконструируются дороги, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Согласно сообщению, в соответствии с распоряжением главы государства о дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в Бинагадинском районе города Баку, в целях устранения проблем при выезде граждан, особенно в осенне-зимний период, Государственным агентством по автомобильным дорогам Азербайджана осуществляются комплексные меры на территории указанного района.

Согласно подписанному распоряжению, на капитальный ремонт автомобильных дорог на территории поселков М.А.Расулзаде, Баладжары, Бинагади, Ходжасан и 28 мая Бинагадинского района Баку выделено 8,7 миллион манатов.

В рамках подписанного главой государства распоряжения Агентством на территории поселков М.А.Расулзаде, Баладжары, Бинагади, Ходжасан и 28 мая Бинагадинского района проводится капитальный ремонт внутренних улиц и дорог общей протяженностью 30 километров. В целом, площадь покрытия ремонтных работ близка к 200 тысячам квадратных метров.

Ремонтные работы ведутся на улицах и дорогах, эксплуатируемых в основном без длительного капитального ремонта, с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, а также с грунтовыми и гравийными покрытиями.

В поселке Баладжары это улицы Т.Ягубова, Видади, И.Керимова и М.С.Ордубади, Жилмассив "Нурлу", в поселке Расулзаде - улицы Г.Гаджибабекова и И.Гаджиева, в поселке Бинагади - улицы Джаббарлы, Ходжасан-Бинагади, Баксол, жилой массив по улице Дашгынлар, в поселке Ходжасан - улица Р.Аллахвердиева, улица Гюлистан и улица Анадолу.
Отметим, что в течение 2019 года Агентством по распоряжению и поручению главы государства в Бинагадинском районе проложено около 30 улиц протяженностью 26,8 километров и уложено асфальтобетонное покрытие дорог.

В целом, за прошлый год по 12 районам города Баку проложено более 300 километров внутрипоселковых улиц и дорог общей площадью 2 миллиона 600 тысяч квадратных метров, были проведены работы по асфальтированию.

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  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
  • В поселках Бинагадинского района реконструируются дороги (ФОТО)
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