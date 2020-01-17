«Бакметрополитен» получит новые вентиляторы

БАКУ/Trend/ - Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Бакинский метрополитен» в текущем году получит 16 современных вентиляторов для улучшения вентиляции в тоннелях метро.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, новые вентиляторы будут доставлены в Баку в феврале-марте текущего года.

«Из 16 привезенных вентиляторов – 10 будут установлены на «красной» и «зеленой» линиях метро, а остальные шесть – на «фиолетовой»», - отметил Мамедов.

Он также сообщил, что завершена работа по подключению к сети семи вентиляторов в тоннелях метро, приобретенных в прошлом году.

(Автор: Самир Али. Текст: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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