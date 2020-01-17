Близятся к завершению ремонтные работы на станции "Джафар Джаббарлы"

17 января 2020 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На станции метро «Джафар Джаббарлы» завершаются ремонтные работы.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакметрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, на станции уже начались архитектурные работы, заменяется мраморно-гранитное покрытие, устанавливается новое.

«Начата установка новой межстанционной дороги. Станционный путь от станции «Джафар Джаббарлы» до «Шах Исмаил Хатаи» будет реконструирован с использованием произведенных в Азербайджане железобетонных шпал», - отметил Мамедов.

Он добавил, что станция будет сдана в эксплуатацию летом этого года.

(Автор: Самир Али. Текст: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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