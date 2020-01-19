Объем морских грузоперевозок в Азербайджане значительно вырос

19 января 2020 08:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году объем морских грузоперевозок составил 1,55 миллиона тонн, что в 1,7 раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

Общая сумма грузоперевозок посредством морского транспорта составила 948,2 миллиона долларов, что почти на 22,2 процента превышает показатели за 2018 год.

Объем экспортных морских перевозок составил почти 336,2 тысячи тонн, что в 1,4 раза больше показателей за 2018 год. Суммарный показатель экспортированных грузов составил 155,52 миллиона долларов (рост на 26,6 процента).

Объем импортных грузоперевозок морским транспортом за отчетный период составил почти 1,21 миллиона тонн, что в 1,7 раза превышает показатели 2018 года. Суммарный показатель импортированных грузов составил 708,3 миллиона долларов (рост на 17,6 процента).

В целом за отчетный период товарооборот Азербайджана составил 33,3 миллиарда долларов, в частности, экспорт – 19,64 миллиарда долларов, импорт – почти 13,667 миллиарда долларов.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане откроется малое предприятие
Бизнес 18 января 16:12
Резолюция Европы не оставила шансов для спекуляций Армении в вопросе территориальной целостности - очередная победа азербайджанской дипломатии
Политика 18 января 15:31
Депутат Госдумы РФ: Присвоение Баку звания Города трудовой доблести послужит дальнейшему сближению наших народов
Политика 18 января 14:52
Очередной успех азербайджанских школьников на Международной Олимпиаде при поддержке Azercell
Общество 18 января 14:06
ЕБРР об инвестициях в Азербайджане в 2019-м году
Финансы 18 января 12:24
Политолог: Вместо мирных шагов со стороны Армении слышны очередные провокационные заявления
Политика 18 января 10:50
Лента новостей
В Сети высмеяли новую форму космических войск США
США 09:43
Новым главой МИД КНДР назначен Ли Сон Гвон
Другие страны 09:19
В списке богатейших людей мира по версии Forbes сменился лидер
В мире 08:59
В Венесуэле произошли массовые отключения электричества и интернета
Другие страны 08:46
Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
США 08:31
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Европа 08:08
Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии
Китай 07:33
Трамп назвал глупой идеей строительство "морской стены" вокруг Нью-Йорка
США 07:04
Мадуро готов к прямому диалогу с США
Другие страны 06:37