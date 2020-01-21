В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут

21 января 2020 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с требованиями Бакинского транспортного агентства, оплата проезда в автобусах по еще одной маршрутной линии будет производиться с помощью безналичной карточной системы, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

В сообщении агентства отмечается, что с 24 января 2020 года плата за проезд в автобусах, следующих по маршрутной линии № 4 будет осуществляться картой BakıKart.

Также говорится, что продолжаются работы по переходу на безналичную систему оплаты и по другим регулярным маршрутам. В соответствии с рабочим процессом, в ближайшие дни будут поэтапно интегрированы в безналичную систему оплаты и другие маршрутные линии. Об этом будет сообщено заранее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
20 января в Баку временно изменятся схемы движения некоторых автобусов
Общество 17 января 15:01
На некоторых автомагистралях изменился скоростной режим (ФОТО)
Общество 17 января 12:25
На одном из проспектов столицы будет снижена скорость
Транспорт 13 января 14:42
Изменена схема движения на Бибиэйбатской дороге в Баку
Общество 11 января 18:33
На автомагистралях Баку снижена скорость движения
Общество 4 января 19:58
В праздничную ночь для перевозки пассажиров были предоставлены дополнительные автобусы
Азербайджан 1 января 14:14
Лента новостей
Грузооборот АО “Грузинские железные дороги” увеличился впервые за 7 лет
Транспорт 12:17
Назначен посол Туркменистана в Украине
Туркменистан 12:14
Снегопад в Турции прервал связь с более чем 300 населенными пунктами
Турция 12:12
Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков Boeing
Политика 12:12
Стали известны детали строительства новых ВЭС в Грузии
Энергетика 12:08
ЗАО “AzerGold” в 2019-ом году увеличило налоговые выплаты
Бизнес 12:07
В Азербайджане пройдет пробный экзамен по приему в магистратуру вузов и АН
Общество 12:05
Глава МИД Нидерландов посещает Грузию впервые за 11 лет
Грузия 12:03
«Авиационная администрация Казахстана» выявила ряд недостатков в деятельности Bek Air
Казахстан 11:57