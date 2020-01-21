Грузия приветствует возобновление прямых рейсов с Россией

21 января 2020 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнавы, Грузия приветствует возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По ее словам, несмотря на то, что регулярные рейсы между Россией и Грузией были прерваны, статистика показывает, что количество туристов в Грузии растет, в том числе Грузию наземным путем и с помощью непрямых рейсов посещают и российские туристы.

По словам министра, российские туристы подтверждают, что Грузия является для них безопасной туристической страной, поэтому вопросы безопасности, якобы по причине которых рейсы были запрещены, не стоят на повестке дня.

Отметим, что президент России Владимир Путин издал распоряжение о прекращении полетов 21 июня 2019 года. С тех пор попасть из России в Грузию и обратно можно только через третьи страны, но это, естественно, обходится намного дороже.

В 2019 году Россия заняла второе место по числу туристов, посетивших Грузию, уступив только Азербайджану.

Как сообщается, в 2019 году рост числа туристов из России в Грузию составил 4,8 процента в годовом исчислении (1,46 миллиона туристов).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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