В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога

БАКУ/Trend/ - На территории Ясамальского района продолжаются работы по строительству новых дорог, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В сообщении отмечается, что речь идет о новой дороге, соединяющей Бакинскую кольцевую автомобильную дорогу с жилым массивом Ени Ясамал, а также улицу Дадаша Буниадзаде. Протяженность новой дороги, строительство которой ведется быстрыми темпами, составляет 1,2 километра. Дорога построена из двух полос движения. Ширина дорожного полотна составляет 10 метров, ширина проезжей части - шесть метров.

Согласно сообщению, в соответствии со строительным проектом, на 700-а метровой территории построен новый дорожный участок, проведена соответствующая работа по профилированию дороги. Затем была заложена основа дороги, предусмотренной проектом толщины. В соответствии со строительными нормами и стандартами на следующем этапе начаты работы по укладке двух-слойного асфальтобетонного покрытия, которые также продолжаются быстрыми темпами. В остальной части дороги также планируется демонтировать существующее покрытие и заменить новым.

Со строительством новой дороги на Бакинской кольцевой автодороге будет создано еще одно новое соединение с жилым массивом Ясамал. В результате, при въезде водителей в новый Ясамальский жилой массив, в частности, в пиковые часы дня, плотность и пробки значительно снизятся. Это, в свою очередь, создаст условия для того, чтобы водители могли добраться до нужного адреса без лишних сложностей и потери времени.

Отметим, что на заключительном этапе проекта предусмотрено создание автобусных остановок в 4 местах, установка дорожных знаков и указателей вдоль дороги, прокладка горизонтальных линий разметки дороги, а также создание системы освещения.

В ближайшие месяцы планируется завершить строительных работы для создания новой дорожной связки.

Напомним, что в 2019 году на территории Ясамальского района города Баку построена и сдана в эксплуатацию новая соединительная дорога длиной 800 метров, с выходом в парк Гусейна Джавида по улице Шафаят Мехтиева.

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