В районах Азербайджана появится метро?

22 января 2020 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend| - На данный момент главная цель "Бакинского метрополитена" - построить в Баку новую станцию и линии метро.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, в течение 2020 года в Баку планируется сдать в эксплуатацию новую станцию метро.

Мамедов сообщил, что вопрос строительства метро в регионах не рассматривается.

"В 2011 году Президентом Азербайджана была утверждена "Концептуальная схема развития линий Бакинского метрополитена". Согласно этому документу, строительство метро в других районах не планируется", - отметил Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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