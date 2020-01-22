С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)

22 января 2020 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - К перевозке пассажиров по регулярной маршрутной линии № 199 будут привлечены 12-метровые автобусы марки «Isuzu Citiport», сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В сообщении говорится, что по требованию агентства, компания «Xaliq Faiqoğlu» заменила 20 автобусов, эксплуатируемых по данной маршрутной линии, на 12-метровые транспортные средства марки «Isuzu Citiport».

«Данные автобусы отвечают высоким требованиям пассажироперевозок и будут введены в эксплуатацию 23 января 2020 года», - отмечено в сообщении агентства.

Также сообщается, что данные автобусы позволят повысить качество обслуживания пассажиров, ими также смогут пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и пассажиры с колясками. Для этого в автобусах установлен специальный механизм.

Отметим, что в целях модернизации системы общественного транспорта столицы продолжаются работы по обновлению автобусного парка.

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  • С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)
  • С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)
  • С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)
  • С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)
  • С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)
  • С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)
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