Строительство Абшеронской кольцевой ж/д близится к концу

22 января 2020 18:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строительство Абшеронской кольцевой железной дороги находится на стадии завершения.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Согласно информации работа находится на заключительном третьем этапе, а работы по укладке ж/д полностью завершены.

"В настоящее время продолжается строительство заборов на охранной полосе, а также работа по энергоснабжению, сигнализации, связи. Также осуществляется строительство четырех подземных автомобильных переездов. Тоннели строятся на территории поселков Кешля, Сабунчи, Забрат, Горадил", - сказали в ЗАО.

Ожидается, что строительство будет завершено к концу февраля - началу марта. В маршрут Абшеронской кольцевой ж/д войдут в том числе Бакинская пассажирская станция, остановка Кешля, остановка Кёроглу, остановка Бакиханово, станция Сабунчи, остановка Забрат 1, станция Забрат 2, остановка Мамедли, остановка Новханы и станция Сумгайыт.

Напомним, что на коллегиальном заседании по итогам 2019 года председатель ЗАО Джавид Гурбанов сообщил, что из 17 станций и остановок Абшеронской кольцевой ж/д 15 уже готовы. Для обеспечения безопасности движения на одноуровневом пересечении спроектировано 15 автомобильных тоннелей. Из них восемь уже введены в эксплуатацию, в остальных семи - продолжаются строительно-монтажные работы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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