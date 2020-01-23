В течение семи лет в Баку построят еще несколько станций

БАКУ/Trend/ - В Баку до 2027 года планируется построить еще 11 новых станций метро.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы закрытого акционерного общества (ЗАО) "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"В схеме концептуального развития Бакинского метрополитена этот вопрос учтен. В соответствии с Генеральным планом Баку планируется выделение дополнительных линий и в метрополитене. Для разделения линий обязательно должны быть построены участки от станции "Шах Исмаил Хатаи" до станции "Ази Асланов" и от станции "Кероглу" до станции "Дарнагюль", - сказал Мамедов.

Он отметил, что в целом до 2027 года намечено строительство 11 станций метро.

"В этот период запланировано строительство двух новых станций, следующих за станцией "Ичеришехер" . Так как линии должны быть организованы независимо друг от друга, для интенсивности независимого движения, после станции "Ичери Шехер" должна быть одна станция с поворотной камерой. Для разделения линий важно строительство станций на "зеленой ветке" - после станций "Шах Исмаил Хатаи" и "Дарнагюль". То есть строительство трех станций следующих за станцией "Дарнагюль" и четырех - следующих за станцией "Шах Исмаил Хатаи", - добавил Бахтияр Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.