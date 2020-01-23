Крупная казахстанская авиакомпания выполняет рейсы в Китай в штатном режиме

23 января 2020 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Крупная казахстанская авиакомпания SCAT продолжает выполнение рейсов в Китай в штатном режиме, сообщили в четверг Trend в авиакомпании.

Напомним, что на данный момент в китайском городе Ухань бушует вирус пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. По данным властей, большинство заболевших (375 человек) являются жителями Уханя, случаи заражения зафиксированы еще в 12 регионах страны.

Как отметили в компании SCAT, все необходимые процедуры по поддержанию мер безопасности соблюдаются в обязательном порядке.

«После каждого рейса на воздушных судах всегда проводится уборка, все кресла обрабатываются специальными средствами. Это стандартная процедура, которая проводится всегда», - сказали в компании.

Что касается пребывания самолета в Китае, то в компании отметили, что время его пребывания в стране ограниченное: «Он прилетает «с разворотом». То есть высаживает пассажиров, проходит предполетную подготовку, уборку и улетает».

Отметим, что авиакомпания SCAT выполняет рейсы по маршруту Нур-Султан – Сиань (Китай) дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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