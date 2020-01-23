Узбекистан будет сотрудничать с крупнейшим немецким ж/д оператором

23 января 2020 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Немецкая Deutsche Bahn поможет Узбекистану с развитием АО "Узбекистон темир йуллари" (Узбекские железные дороги), сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство транспорта Узбекистана.

Первый замминистра транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов провел в Ташкенте переговоры с директором по СНГ Deutsche Bahn Винсентом Ван Хаутеном.

"По итогам встречи между минтранспорта и Deutsche Bahn был подписан меморандум о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает обмен опытом по развитию грузопассажирских перевозок и транзитно-логистического потенциала.

Отметим, что компания "Узбекистон темир йуллари" была образована в 1994 году.

Общая протяженность железнодорожных путей в Узбекистане составляет 4,1 тысячи километров. На железную дорогу Узбекистана приходится около 60 процентов грузооборота внутри страны и почти 80 процентов от общего объема экспортных и импортных грузовых перевозок.

Deutsche Bahn является крупнейшим железнодорожным оператором и владельцем инфраструктуры в Европе. В 2015 году она стала крупнейшей железнодорожной компанией в мире по показателю выручки.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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