БТА внесло изменения в график работы светофоров на некоторых территориях (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Бакинским транспортным агентством регулярно проводится работа по анализу временных планов по изменению интенсивности транспортных потоков в программах работы светофоров, в целях эффективного управления транспортными средствами, ликвидации их плотности, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Согласно сообщению, с учетом обращений граждан, были проведены еще четыре территориальных расследования и внесены соответствующие изменения.

Сообщается, что на пересечении проспекта Зия Бунядова с проспектом Ататюрк, а также на пересечении улиц Сулеймана Сани Ахундова и Шовкета Мамедова установлен дополнительный постоянный правый поворот.

В информации отмечается, что на пересечении улицы Гасан бека Зардаби с улицей Исмаила Талыблы внесены изменения в график работы светофора. Также, на пересечении улиц Ильгара Ахлиманова и Эльмана Гасымова удалено дополнительное отделение поворота.

По предварительным наблюдениям, указанные изменения привели к улучшению транспортных условий на указанных перекрестках, а длина очереди сократилась до 50-80 процентов.

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