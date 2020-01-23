БТА внесло изменения в график работы светофоров на некоторых территориях (ФОТО)

23 января 2020 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бакинским транспортным агентством регулярно проводится работа по анализу временных планов по изменению интенсивности транспортных потоков в программах работы светофоров, в целях эффективного управления транспортными средствами, ликвидации их плотности, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Согласно сообщению, с учетом обращений граждан, были проведены еще четыре территориальных расследования и внесены соответствующие изменения.

Сообщается, что на пересечении проспекта Зия Бунядова с проспектом Ататюрк, а также на пересечении улиц Сулеймана Сани Ахундова и Шовкета Мамедова установлен дополнительный постоянный правый поворот.

В информации отмечается, что на пересечении улицы Гасан бека Зардаби с улицей Исмаила Талыблы внесены изменения в график работы светофора. Также, на пересечении улиц Ильгара Ахлиманова и Эльмана Гасымова удалено дополнительное отделение поворота.

По предварительным наблюдениям, указанные изменения привели к улучшению транспортных условий на указанных перекрестках, а длина очереди сократилась до 50-80 процентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • БТА внесло изменения в график работы светофоров на некоторых территориях (ФОТО)
  • БТА внесло изменения в график работы светофоров на некоторых территориях (ФОТО)
  • БТА внесло изменения в график работы светофоров на некоторых территориях (ФОТО)
  • БТА внесло изменения в график работы светофоров на некоторых территориях (ФОТО)
  • БТА внесло изменения в график работы светофоров на некоторых территориях (ФОТО)
  • БТА внесло изменения в график работы светофоров на некоторых территориях (ФОТО)
Новости по теме
В Баку изменены направления движения автобусов по трем регулярным маршрутам
Общество 16:07
С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)
Транспорт 22 января 16:36
В Баку 598 автобусов, следующих по 29 маршрутам, перешли на карточную систему (ФОТО)
Транспорт 22 января 11:31
В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут
Транспорт 21 января 11:35
20 января в Баку временно изменятся схемы движения некоторых автобусов
Общество 17 января 15:01
На некоторых автомагистралях изменился скоростной режим (ФОТО)
Общество 17 января 12:25
Лента новостей
Оглашены объемы производства двух семенных заводов в Азербайджане
Бизнес 16:27
Пекин отменил все масштабные новогодние мероприятия из-за коронавируса
Китай 16:24
В Баку снизились цены на аренду жилья
Общество 16:12
В Ереване рядом с офисом Роберта Кочаряна произошла стрельба (Обновлено)
Армения 16:11
В Баку изменены направления движения автобусов по трем регулярным маршрутам
Общество 16:07
Драгметаллы и энергоносители закрепили лидирующую позицию в узбекском экспорте
Бизнес 16:04
"КТК-Казахстан" продлил тендер на поставку трансформаторов
Тендеры 16:04
Джейхун Байрамов обратился к молодежи в связи с конкурсом "Восхождение" (ВИДЕО)
Общество 16:03
Продолжается эксгумация останков 11 неопознанных шехидов, захороненных в Имишли (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 16:02