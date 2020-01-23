Автозавод Азербайджана способен обеспечить страну современными транспортными средствами

БАКУ/Trend/ - ПО "Гянджинский автомобильный завод " способен обеспечить все города и районы Азербайджана современными транспортными средствами, автобусами и электробусами, сообщает Trend со ссылкой на председателя Наблюдательного совета компании Ханлара Фатиева.

По его словам, впервые собранный на предприятии в 2016 году экспериментальный автобус с газовым двигателем КПГ, был представлен главе государства в ходе его посещения Гянджинского автомобильного завода. Эти автобусы удобны в эксплуатации как в Баку, так и в Гяндже, Сумгайыте и в других городах страны, а расход топлива соответствует экологическому стандарту “Евро-5”.

«Автобусы с двигателем КПГ, которые представили главе государства - это двигатель Mercedes-Benz Евро-5 мощностью 279 лошадиных сил и система автоматической коробки передач (АКП) Allison, обеспечивающие пробег 600 километров с 276 кубометрами сжатого метана (200 атмосфер). Номинальная вместимость этих автобусов - около 100 мест, из них сидячих - 26.Здесь предусмотрены специальные места для инвалидных колясок и стоянок. Кроме того, в этих автобусах могут быть установлены по желанию заказчика специальные камеры и звуковое оборудование, чтобы водитель мог общаться с салоном», - добавил Фатиев.

Председатель наблюдательного совета добавил, что в прошлом году, впервые в Азербайджане была осуществлена экспериментальная сборка электробусов E-321, оснащенных новейшими технологиями. Эти транспортные средства - самые современные автобусы во всем мире, которые работают на электрической энергии:

"Электробусы очень выгодны как с точки зрения экологии, так и с точки зрения экономии топлива. Автобусы, способные осуществлять перевозки 83 пассажиров, они обеспечены 26 сидениями, кондиционерами, а также информационным монитором и системой видеонаблюдения. Аккумулятор электробуса, который может двигаться со скоростью 60 километров в час, полностью заряжается в течение шести минут зарядной станцией RGZP/G/300KW 600V-EN в городском режиме”, - подытожил Ханлар Фатиев.

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